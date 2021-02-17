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Даня Милохин облачился в костюм баварской горничной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда TikTok опубликовал в Instagram провокационную фотосессию.

Даня Милохин облачился в костюм баварской горничной

Даня Милохин, которого Николай Басков назвал ангелом, всё чаще позволяет себе хулиганские выходки.

Журнал GQ присудил Дане премию "Открытие года". Аудитория Милохина насчитывает 11 миллионов человек.

Милохин заставил снова о себе заговорить, переодевшись в женское платье, которое напоминает стилизованный костюм баварских горничных.

На фото Даня в короткой юбке стоит перед молодым человеком, опустившимся перед ним на коленях. Юноша протягивает Милохину букет цветов, как бы делая тиктокеру предложение руки и сердце. Тиктокер отвергает предложение неприличным жестом.

Подписчики отреагировали на снимки весьма неоднозначно.

"Для вас приемлемы переодевания парней в женские наряды?";

"Почему Дане платья идут больше чем мне?";

"Я конечно всё понимаю, но этого я не понимаю", — прокомментировали фото фолловеры.

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Автор: Елена Былкина
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