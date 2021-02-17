Лия Ахеждакова подала в суд на бывшего мужа

Вопрос о жилье всплыл после того, как актриса узнала, что экс-супруг снова женился.

По информации "Московского комсомольца", Лия Ахеджакова подала иск в Никулинский районный суд столицы.

Ответчиком по иску выступает бывший муж звезды отечественного кино художник Борис Кочейшвили.

Лия Ахеджакова долгое время закрывала глаза на то, что её бывший муж проживает на жилплощади, которая принадлежит ей.

Она предлагала экс-супругу в добровольном порядке выписаться из квартиры и покинуть стены её жилья, однако художник на это никак не отреагировал.

Как только артистка узнала о новом браке бывшего мужа, она предложила ему прописаться в доме новой пассии.

Так как мирным путём вопрос не удалось урегулировать, Лия Меджиидовна решила прибегнуть к букве закона.

В 2001 году Ахеджакова вышла замуж в третий раз за фотографа Владимира Персиянова.