Объявилась женщина, которая назвалась биологической матерью девочки, которую воспитала певица.
Женщина по имени Марина Гарбовская в программе "Прямой эфир" заявила, что Ирина Понаровская силой отняла у неё её дочь. Она уверяла, что ребёнка просто вырвали из её рук.
Она также сетовала на то, что при попытках вернуть девочку, когда она приезжала в Москву, муж исполнительницы её избил.
Ирина Понаровская объяснила, что мать девочки сама передала ей ребёнка на воспитание.
В студию пришла сама виновница спора — взрослая воспитанница исполнительницы Анастасия Кормышева.
После появления предполагаемой дочери Марина Гарбовская изменила своё свидетельство и стала говорить о том, что сама отказалась от ребёнка, так как та родилась мулаткой.
"Я хотела сделать аборт, но акушер-гинеколог сказал: "Нет, срок большой". Было где-то месяцев шесть, пришлось рожать. Настя родилась мулаточкой, 3,5 килограмма. Меня попросили отказаться от ребенка, мол, он нагулянный", — рассказала женщина в передаче Андрея Малахова "Прямой эфир".
Понаровская обвинила Гарбовскую в клевете и пригрозила ей судом.
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