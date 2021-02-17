Актриса рассказала, как познакомилась со своим супругом.
В День святого Валентина Дарья Повереннова сочеталась браком с 57-летним миллионером Андреем Шароновым.
Ранее избранник актрисы состоял в должности заместителя мэра Москвы. Сейчас мужчина входит в совет директоров нескольких солидных российских компаний.
47-летняя артистка объяснила, что к этому дню они с избранником шли почти восемь лет.
Дарья Повереннова удовлетворила любопытство поклонников, рассказав свою историю любви.
Актриса поведала, что супруг увидел её на сцене Театра имени Маяковского, где она играла в спектакле "Любовь глазами сыщика". Предприниматель посетил постановку вместе с её друзьями.
"Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! Ну а дальше — совместные посиделки дома, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару…" — написала Повереннова в своём Instagram
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.