Дарья Повереннова вышла замуж за миллионера Андрея Шаронова

Актриса рассказала, как познакомилась со своим супругом.

В День святого Валентина Дарья Повереннова сочеталась браком с 57-летним миллионером Андреем Шароновым.

Ранее избранник актрисы состоял в должности заместителя мэра Москвы. Сейчас мужчина входит в совет директоров нескольких солидных российских компаний.

47-летняя артистка объяснила, что к этому дню они с избранником шли почти восемь лет.

Дарья Повереннова удовлетворила любопытство поклонников, рассказав свою историю любви.

Актриса поведала, что супруг увидел её на сцене Театра имени Маяковского, где она играла в спектакле "Любовь глазами сыщика". Предприниматель посетил постановку вместе с её друзьями.

"Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! Ну а дальше — совместные посиделки дома, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару…" — написала Повереннова в своём Instagram