Лолиту Милявскую раскритиковали за пародию на чернокожую певицу

Певица приняла участие в ТВ-шоу "Точь в точь".

Лолита Милявская перевоплотилась в певицу Сезарию Эвору, исполнив хит "Besame Mucho".

Зрителям показалось, что певица не слишком старалась передать сходство с иностранной звездой. Не оценила публика также работу гримёров, которые не сумели приблизиться к образу звезды.

Лолита появилась на сцене в просторном платье и босиком. Голову её венчал седой парик, а кожу лица затемнили гримом.

Певица. по мнению зрителей шоу, не смогла передать голос Эворы, спев в своей манере.

"Не справилась с образом, просто перепачканная в чёрное Лолита, пела своим голосом, даже пластический гримм не потрудились наложить", — посетовали ценители сценических перевоплощений. "Лолита, она и в Африке Лолита…", — прокомментировали выступление исполнительницы в пародийном шоу.