Певица приняла участие в ТВ-шоу "Точь в точь".
Лолита Милявская перевоплотилась в певицу Сезарию Эвору, исполнив хит "Besame Mucho".
Зрителям показалось, что певица не слишком старалась передать сходство с иностранной звездой. Не оценила публика также работу гримёров, которые не сумели приблизиться к образу звезды.
Лолита появилась на сцене в просторном платье и босиком. Голову её венчал седой парик, а кожу лица затемнили гримом.
Певица. по мнению зрителей шоу, не смогла передать голос Эворы, спев в своей манере.
"Не справилась с образом, просто перепачканная в чёрное Лолита, пела своим голосом, даже пластический гримм не потрудились наложить", — посетовали ценители сценических перевоплощений.
"Лолита, она и в Африке Лолита…", — прокомментировали выступление исполнительницы в пародийном шоу.
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