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Тина Канделаки ответила на нападки Василия Уткина 

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" осадила спортивного комментатора.

Василий Уткин объяснил, что, если бы ему сейчас предложили поработать на телеканале "Матч ТВ", то он отверг бы это приглашение.

Он также воздержался от того, чтобы высказать своё отношение к генпродюсеру канала, так как это, по словам журналиста, "будет похоже на буллинг".

"У меня это формулируется в одном слове из четырех букв. Первая буква — "д", последняя — "а", — заявил Уткин в интервью журналисту Максиму Шевченко, пояснив, что это слово — "дама".

Тина Канделаки в ответ в своем Telegram-канале объяснила, что ей становится грустно от того, что "мужчины превращаются в приподъездных бабушек".

"Не для всех мужчин климакс проходит бесследно", — написала Канделаки.

 

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Автор: Елена Былкина
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