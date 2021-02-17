Юморист не посмел упражняться в остроумии по отношению к бойцу смешанных боевых искусств.
Михаил Галустян вспомнил, что предпочёл воздержаться от шуток в адрес Хабиба Нургамедова, так как опасался задеть спортсмена и его поклонников.
"На меня вышло UFC. Я спросил: "Вы хотите, чтобы я там прямо чумил?". Они говорят: "Ну да". Я подумал, наверное, это неправильно будет, спортсмены с осторожностью относятся к своим главным событиям и в этот момент ерничать, шутить — можно было на такой негатив нарваться. Тем более Хабиб всегда чутко относится ко всему. Я побоялся, поаккуратничал в этом смысле", — признался Галустян в интервью YouTube-каналу "Макарена".
По этой причине комик старался не мешать профессиональным комментариям и свести к минимуму свои остроты.
Ранее Галустяна уже осудили за шутки в адрес Рамзана Кадырова.
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