Галустян объяснил, почему боится шутить над Хабибом

Юморист не посмел упражняться в остроумии по отношению к бойцу смешанных боевых искусств.

Михаил Галустян вспомнил, что предпочёл воздержаться от шуток в адрес Хабиба Нургамедова, так как опасался задеть спортсмена и его поклонников.

"На меня вышло UFC. Я спросил: "Вы хотите, чтобы я там прямо чумил?". Они говорят: "Ну да". Я подумал, наверное, это неправильно будет, спортсмены с осторожностью относятся к своим главным событиям и в этот момент ерничать, шутить — можно было на такой негатив нарваться. Тем более Хабиб всегда чутко относится ко всему. Я побоялся, поаккуратничал в этом смысле", — признался Галустян в интервью YouTube-каналу "Макарена".

По этой причине комик старался не мешать профессиональным комментариям и свести к минимуму свои остроты.

Ранее Галустяна уже осудили за шутки в адрес Рамзана Кадырова.