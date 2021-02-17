Борис Грачевский даже после смерти сдержал слово, данное Садальскому

Худрук детского киножурнала "Ералаш" умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Станислав Садальский поделился в своём микроблоге трогательной историей.

По словам артиста, Борис Грачевский, несмотря на то, что ушёл из жизни, остался верен своему обещанию.

Оказалось, что худрук "Ералаша" уверил Садальского в том, что тот станет участником десятого выпуска "Ералаша", который будет юбилейным в карьере Станислава Юрьевича.

"Старое, доброе, вечное — это про киножурнал "Ералаш". Скоро выйдет новый — десятый мой, юбилейный "Ералаш". Своеобразный рекорд участия в детских мини-фильмах — больше никто из артистов не смог преодолеть эту планку", — рассказал Садальский в Instagram.