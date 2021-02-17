Худрук детского киножурнала "Ералаш" умер 14 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Станислав Садальский поделился в своём микроблоге трогательной историей.
По словам артиста, Борис Грачевский, несмотря на то, что ушёл из жизни, остался верен своему обещанию.
Оказалось, что худрук "Ералаша" уверил Садальского в том, что тот станет участником десятого выпуска "Ералаша", который будет юбилейным в карьере Станислава Юрьевича.
"Старое, доброе, вечное — это про киножурнал "Ералаш". Скоро выйдет новый — десятый мой, юбилейный "Ералаш". Своеобразный рекорд участия в детских мини-фильмах — больше никто из артистов не смог преодолеть эту планку", — рассказал Садальский в Instagram.
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