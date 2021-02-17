Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Дедушка избил собственного внука в Новосибирске
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Риск по-канадски: власти ослабляют карантин ради экономики
Медведев одержал пятую победу над Рублёвым
Не уследили: Росстат сообщил о росте цен на картофель
Логинов стартует в первой группе индивидуальной гонки ЧМ по биатлону
"Валентинки" у Белого дома: как Байден делает политику чуть романтичнее
Няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его умершей дочери
Мбаппе в матче с "Барселоной" повторил уникальное достижение Шевченко

Кравец вспомнила, как Дрожжина и Цивин хотели втянуть её в свои аферы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Модель рассказала, с какой настойчивостью предприимчивые супруги предлагали ей стать их соратницей.

Кравец вспомнила, как Дрожжина и Цивин хотели втянуть её в свои аферы

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвиняет Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в мошенничестве.

После громкого скандала Алёна Кравец поняла, что правильно сделала, что отказалась сотрудничать с супружеской четой, идеи которой изначально показались ей сомнительными.

"Они несколько раз обращались ко мне, приглашали стать лицом их благотворительного фонда. Уж как они обрабатывали меня, какие золотые горы сулили! Потом звали меня стать меценатом. Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. Бог меня отвел от участия в их мероприятиях — оказалось, что они такие делишки проворачивали со стариками", — рассказала Кравец изданию "Дни. ру".

Модель объяснила, что переживает за Светлану Светличную.

"Очень боюсь, что теперь могут взяться за Светлану Светличную. А у той сейчас тяжелые отношения с родственниками, она лишила их наследства в виде квартиры", — выразила свои опасения звезда.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Дедушка избил собственного внука в Новосибирске
Кравец вспомнила, как Дрожжина и Цивин хотели втянуть её в свои аферы
Что значит для России съезд, проведённый Лукашенко
Риск по-канадски: власти ослабляют карантин ради экономики
Максакова ответила Садальскому цитатой из культовой советской картины
Медведев одержал пятую победу над Рублёвым
Не уследили: Росстат сообщил о росте цен на картофель
Логинов стартует в первой группе индивидуальной гонки ЧМ по биатлону
Никас Сафронов прокомментировал идею создать кладбище для звёзд
"Валентинки" у Белого дома: как Байден делает политику чуть романтичнее
Популярное
Бывший СССР
Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия

Казахстанская элита пытается через русофобию добиться консолидации населения, но казахстанцы знают, что настоящая проблема их страны — в коррупции наверху.

Элита Казахстана продаёт недра страны, а виновата Россия
Кто подменил Сергея Лаврова?
Точка зрения
Кто подменил Сергея Лаврова?
Мир. Новости мира
Скандал на Украине: в учебнике написали - Севастополь основан Россией
Политика. Новости и аналитика
Лавров оценил отношение США к "Спутнику V"
Павел Новиков Бинарные опционы: неоправданный риск или стабильный доход? Павел Новиков Игорь Буккер Первой амазонкой была китаянка Игорь Буккер Василий Амирджанов Оппозиция продемонстрировала политическое айкидо Василий Амирджанов
Общество
Запад против восстановления памятника Дзержинскому
Теннис. Новости
Джокович заявил, что раньше никогда не видел игры Карацева
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Точка зрения
Неуважение к России приведёт Запад к гибели
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников