Кравец вспомнила, как Дрожжина и Цивин хотели втянуть её в свои аферы

Модель рассказала, с какой настойчивостью предприимчивые супруги предлагали ей стать их соратницей.

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко обвиняет Наталью Дрожжину и Михаила Цивина в мошенничестве.

После громкого скандала Алёна Кравец поняла, что правильно сделала, что отказалась сотрудничать с супружеской четой, идеи которой изначально показались ей сомнительными.

"Они несколько раз обращались ко мне, приглашали стать лицом их благотворительного фонда. Уж как они обрабатывали меня, какие золотые горы сулили! Потом звали меня стать меценатом. Я сразу поняла, что тут что-то нечисто. Бог меня отвел от участия в их мероприятиях — оказалось, что они такие делишки проворачивали со стариками", — рассказала Кравец изданию "Дни. ру".

Модель объяснила, что переживает за Светлану Светличную.

"Очень боюсь, что теперь могут взяться за Светлану Светличную. А у той сейчас тяжелые отношения с родственниками, она лишила их наследства в виде квартиры", — выразила свои опасения звезда.