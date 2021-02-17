Максакова ответила Садальскому цитатой из культовой советской картины

Оперная певица и актёр обменялись колкостями.

Станислав Садальский ранее прокомментировал интервью Марии Максаковой в передаче "Судьба человека". Актёр назвал слова певицы и экс-депутата Госдумы "враньём либо гадостью в адрес своих близких".

Ответ Максаковой не заставил себя долго ждать. В своём Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала фрагмент фильма "Место встречи изменить нельзя", в котором герой Садальского по кличке "Кирпич" объясняет Глебу Жеглову в исполнении Владимира Высоцкого свою жизненную позицию.

"Ничего, давай, веселись, веселись, начальник! Давай, веселись, ничего! Только скоро будет моя очередь". На что Жеглов отвечает Кирпичу: "Никогда твоя очередь не придет, потому что моя все время против вашей брать будет", — гласит диалог персонажей Садальского и Высоцкого.

Максакова под видео оставила комментарий.

"Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий", — написала певица. "А где смеяться?" — подписал Садальский пост исполнительницы.