Оперная певица и актёр обменялись колкостями.
Станислав Садальский ранее прокомментировал интервью Марии Максаковой в передаче "Судьба человека". Актёр назвал слова певицы и экс-депутата Госдумы "враньём либо гадостью в адрес своих близких".
Ответ Максаковой не заставил себя долго ждать. В своём Instagram-аккаунте исполнительница опубликовала фрагмент фильма "Место встречи изменить нельзя", в котором герой Садальского по кличке "Кирпич" объясняет Глебу Жеглову в исполнении Владимира Высоцкого свою жизненную позицию.
"Ничего, давай, веселись, веселись, начальник! Давай, веселись, ничего! Только скоро будет моя очередь". На что Жеглов отвечает Кирпичу: "Никогда твоя очередь не придет, потому что моя все время против вашей брать будет", — гласит диалог персонажей Садальского и Высоцкого.
Максакова под видео оставила комментарий.
"Талант торговать патологией неСРАвненный! Сыграл себя, чуть-чуть смягчил. Однако очередь так и не подошла, прав был Высоцкий", — написала певица.
"А где смеяться?" — подписал Садальский пост исполнительницы.
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