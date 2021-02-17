Живописец уверен, что не все знаменитости хотят лежать на погосте по соседству друг с другом.
Мысль о том, что для звёзд нужно создавать отдельные кладбища, высказал Стас Барецкий.
По мнению Никаса Сафронова, это не самая лучшая идея.
"Его инициатива не столь важная и интересная. Я не думаю, что, дай Бог ему долгих лет жизни, Никита Сергеевич захочет быть похоронен рядом с Бузовой. Это разные совершенные уровни. Это звезда "Дома-2" и есть звезды настоящие, как Василий Лановой или Табаков", — объяснил художник в интервью Пятому Каналу.
Художник напомнил, что для захоронения именитых личностей всегда выбирали Новодевичье или Ваганьковское кладбище.
Даже после смерти у звёзд имеется чёткая иерархия.
"Звезда звезде рознь… Тогда для шоу-бизнеса надо какое-то кладбище: там Бузова и рядом с ней ее друзья", — выразил свою точку Никас.
По мнению художника, если селебрити хотят увековечить своё имя в веках, то должны заказывать написание своих портретов великим художникам.
"Стоит ли делать отдельное кладбище? Вряд ли. Тут запутаются, кто звезда, кто не звезда. Они передерутся все друг с другом еще при жизни. Эта инициатива абсурдная, непонятная. Сказал человек от нечего делать и вызвал ажиотаж", — заключил Сафронов.
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