Украина внесла трех участников "Хора Турецкого" в черный список деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности".

Перечень пополнили Игорь Зверев, Евгений Тулинов, а так же основатель и продюсер коллектива Михаил Турецкий .

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