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Дмитрий Хрусталёв признался, что он в завязке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист не перестаёт удивлять поклонников.

Дмитрий Хрусталёв опубликовал в своём Instagram фото, на котором он предстал в образе гуттаперчевого мальчика.

Комик показал удивительную гибкость тела, буквально завязавшись в узёл.

"Если что, я в завязке", — подписал снимок Дмитрий.

Телеведущий в последнее время всё чаще открывает грани своего спортивного таланта.

Недавно Хрусталёв показал виртуозную езду на горных лыжах, затем предстал первоклассным пловцом. Теперь оказалось, что юморист в совершенстве освоил технику йоги.

Подписчики оценили впечатляющую гибкость Хрусталёва.

"Не накручивай себя", — пошутили фолловеры.

"То чувство, когда купил Камасутру с опечатками", — острят интернет-пользователи.

 

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Автор: Елена Былкина
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