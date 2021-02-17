Дмитрий Хрусталёв признался, что он в завязке

Юморист не перестаёт удивлять поклонников.

Дмитрий Хрусталёв опубликовал в своём Instagram фото, на котором он предстал в образе гуттаперчевого мальчика.

Комик показал удивительную гибкость тела, буквально завязавшись в узёл.

"Если что, я в завязке", — подписал снимок Дмитрий.

Телеведущий в последнее время всё чаще открывает грани своего спортивного таланта.

Недавно Хрусталёв показал виртуозную езду на горных лыжах, затем предстал первоклассным пловцом. Теперь оказалось, что юморист в совершенстве освоил технику йоги.

Подписчики оценили впечатляющую гибкость Хрусталёва.

"Не накручивай себя", — пошутили фолловеры. "То чувство, когда купил Камасутру с опечатками", — острят интернет-пользователи.