Юморист не перестаёт удивлять поклонников.
Дмитрий Хрусталёв опубликовал в своём Instagram фото, на котором он предстал в образе гуттаперчевого мальчика.
Комик показал удивительную гибкость тела, буквально завязавшись в узёл.
"Если что, я в завязке", — подписал снимок Дмитрий.
Телеведущий в последнее время всё чаще открывает грани своего спортивного таланта.
Недавно Хрусталёв показал виртуозную езду на горных лыжах, затем предстал первоклассным пловцом. Теперь оказалось, что юморист в совершенстве освоил технику йоги.
Подписчики оценили впечатляющую гибкость Хрусталёва.
"Не накручивай себя", — пошутили фолловеры.
"То чувство, когда купил Камасутру с опечатками", — острят интернет-пользователи.
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