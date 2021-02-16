Аршавин отсудил дом у тяжелобольной бывшей жены

После развода Андрей Аршавин намерен оставить свою бывшую жену Алису Казьмину, которая долгое время борется с тяжелой болезнью, ни с чем.

Все имущество, появившееся у пары в период совместной жизни, футболист записал на мать — Татьяну Ивановну. Год назад именно она подала иск в суд с требованием, чтобы экс-невестка вместе с тремя детьми освободила просторный особняк под Петербургом.

"Бабушка судится с маленькой внучкой, ничего необычного. Это Андрей ей сделал дарственную, когда мы были уже женаты", — говорит Алиса.

Заседания многократно откладывались и переносились из-за пандемии и других причин. Однако, недавно Приморский районный суд полностью удовлетворил иск Татьяны Аршавиной. Но экс-супруга футболиста не намерена сдаваться: адвокаты уже подали апелляционную жалобу, которую должны рассмотреть до середины марта.