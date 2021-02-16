Галустян осудил Сабурова за недовольство КВН

Михаилу Галустяну не понравилось, как ведущий шоу "Что было дальше?" Нурлан Сабуров высказался о КВН.

"Тогда другой схемы не было, — заявил он. — Только такая. Приходишь и работаешь. Нурлан Сабуров — кавээнщик? Я к нему нормально отношусь, но если он не кавээнщик, какого хрена он что-то оценивает? Если у него свой путь, ну и слава Богу", — прокомментировал комик.

Ранее стендапер признался, что считает абсурдным то, что команды не зарабатывают на играх, а сами должны платить за участие в них.