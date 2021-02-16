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Пригожина вызвали на допрос по заявлению Шнурова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров обратился в полицию с заявлением о том, что Иосиф Пригожин угрожает его жизни. В связи с этим продюсера вызвали на допрос.

"Когда меня пригласили приехать на допрос, я был крайне удивлен. Это что у нас какой-то новый рок-н-ролл пошел? Я же его вообще не трогал, а этот человек сначала меня оболгал, оскорбил мою семью, а теперь пишет на меня же заявления в полицию? Сюр! У него есть мой телефон, позвони, если хочешь как-то решить вопрос. Нет, он присылает сообщения через общих друзей, когда я в Дубае, мол, можно с вами встретиться — в ресторане Amazonico. В социальных сетях публично пыжится, мол, "Йося, выходи!" Да лучше иметь дело с людьми нетрадиционной ориентации, чем с такими "мужчинами" как Шнур", — не сдерживался в эмоциях Пригожин.

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Автор: Алексей Корнеев
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