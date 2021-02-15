Счастливый Сергей Лазарев записал видео, в котором поделился с фанатами хорошей новостью. Певец рассказал о том, что благодаря песне "Я не могу молчать", он стал лауреатом премии "Золотой граммофон". Стихи к хиту, принесшему артисту награду, написал его друг Алекс Малиновский.
"Друзья! Как я счастлив! Как я счастлив! Пришла новость от "Русского радио", что песня "Я не могу молчать" получает "Золотой граммофон". Дааа! Друзья, мы продержались 20 недель в хит-параде, а это значит, что у нас будет статуэтка", — не сдерживал эмоций артист.
Лазарев отдельно поблагодарил создателя хита и поклонников, голосовавших за композицию в чарте.
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