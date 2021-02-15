Павел Деревянко заявил, что не знает какие слухи распускают о нем фанаты и хейтеры, кроме самого популярного — его нетрадиционной ориентации.
"Самый нелепый слух обо мне… что я гей. Не знаю, больше никаких слухов я о себе не слышал", — уверяет актер.
При этом он отметил, что в женщинах его привлекают "смеющиеся добрые глаза, грудь и попа".
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