Деревянко прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Павел Деревянко заявил, что не знает какие слухи распускают о нем фанаты и хейтеры, кроме самого популярного — его нетрадиционной ориентации.

"Самый нелепый слух обо мне… что я гей. Не знаю, больше никаких слухов я о себе не слышал", — уверяет актер.

При этом он отметил, что в женщинах его привлекают "смеющиеся добрые глаза, грудь и попа".