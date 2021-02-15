Меган Фокс подарила возлюбленному необычный презент

В День всех влюбленных Меган Фокс преподнесла хип-хоп-исполнителю Колсону Бэйкеру, с которым она состоит в отношениях, весьма странных подарок. Актириса подарила возлюбленному кулон с каплей своей крови.

"Здесь мое сердце. Волшебный, опасный, космический. Путешествие, скорее всего, будет опасным, но без него нет смысла. С днем святого Валентина", — написала Фокс в своем Instagram-аккаунте.