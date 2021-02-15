Рунический провидец Игорь Вечерский настроен пессимистично относительно здоровья Анастисии Заворотнюк. Он отметил, что актрису ждёт "непростая борьба", которая может закончиться печально.

"В ближайшей перспективе Заворотнюк переживет серьезные испытания. Ей не хватает какого-то важного человека рядом, который мог бы поддержать ее во время лечения. Операции, которые очень дорого стоят, могут дать краткосрочный положительный результат, однако в перспективе болезнь не собирается отступать. В целом ситуация сложная, не предвещающая хороших результатов", - уверен Вечерский.