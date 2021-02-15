Киркоров заявил, что "забыть Даву невозможно"

Филипп Киркоров заявил об уверенности в том, что страдающая Ольга Бузова пока не будет принимать участие в развлекательных шоу.

Такое мнение поп-король высказал на съемках шоу "Маска", когда один из членов жюри предположил, что под костюмом одного из персонажей скрывается певица.