Филипп Киркоров заявил об уверенности в том, что страдающая Ольга Бузова пока не будет принимать участие в развлекательных шоу.
Такое мнение поп-король высказал на съемках шоу "Маска", когда один из членов жюри предположил, что под костюмом одного из персонажей скрывается певица.
"О, моя Бузяндра! Ну не знаю, вряд ли она сейчас будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно", — сказал Киркоров.
Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.