После очередной госпитализации Бари Алибасова ведущий научный сотрудник НИИ имени Бехтерева Станислав Полторак высказал мнение о том, что у продюсера нет шансов вернуться к прежней жизни.

"Нарушение памяти, внимания, потеря ориентации — чаще всего это сенильная или старческая деменция. (Это чревато) тем, что он не способен будет сам о себе позаботиться и сам себя обслуживать. Это придется делать либо родственникам, либо каким-то специально нанятым людям", — считает специалист.