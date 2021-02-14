Сябитова не может попасть на "Давай поженимся" из-за снежных заносов

Телесваха оказалась в снежном капкане.

Роза Сябитова опубликовала в своём Instagram видео, которое она назвала художественным фильмом "Заметённые в Ногинске".

На кадрах Роза Раифовна показала, как двор её дома утопает в сугробах снега.

"Мы не можем выбраться. У людей полным-полно снега. Мне пришлось целый час помогать матери тащить чемодан, потому что надо ехать на "Давай поженимся", — выразила свою тревогу ведущая, стилизуя свой голос под озвучку американский триллеров.

Сябитова показала свой автомобиль, который практически не видно из-под снега.

Звезда ТВ объяснила, что откапывать машину ей придётся долго. Единственный её помощник — пёс по кличке Арчи.