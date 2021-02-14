Вдова народного артиста РСФСР вспомнила тот день, когда супруг пришёл в себя после комы.
Людмила Поргина объяснила, что ей пришлось быть сильной, чтобы огородить мужа от всего внешнего негатива.
Женщина обещала супругу быть его защитой и опорой.
"Я училась у Коли. Когда он вышел из комы и стал говорить, первым делом сказал мне: "Ты видишь, какой я нежный и ранимый?" Я ему ответила: "Теперь я беру меч, щит и шлем и буду грызть глотку всем, кто нас будет обижать!" Коля улыбнулся и сказал: "Не надо крови, ее и так много!" Да, в каких-то моментах я была резка, но это была защита, чтобы его не ранили и не толкали… Я же видела, как он плакал", — рассказала Людмила Андреевна в интервью с "Собеседником".
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