Поргина рассказала, какие слова произнёс Караченцов после комы

Вдова народного артиста РСФСР вспомнила тот день, когда супруг пришёл в себя после комы.

Людмила Поргина объяснила, что ей пришлось быть сильной, чтобы огородить мужа от всего внешнего негатива.

Женщина обещала супругу быть его защитой и опорой.