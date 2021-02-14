Ксения Бородина показала, как ползёт по сугробам "на ноготочки"

Экс-ведущая "Дома-2" нарядилась как полярник и отправилась покорять снежные заносы Москвы.

Ксения Бородина опубликовала в своём Instagram забавное видео, в котором обыгрывает тему "снежного апокалипсиса", который захватил столицу.

Ведущая надела объёмный пуховик и меховую шапку и поспешила выйти на улицу.

— Ты куда? — интересуется у супруги Курбан Омаров. — Мне надо на ноготочки, — объясняет Бородина.

Ксения с трудом открывает заметённые сугробом двери, после чего, периодически проваливаясь и падая в снег, упорно двигается к своей цели.