Стало известно, где похоронят звезду сериала "След"

Одинокий актёр, исполняющий в популярном сериале роль патологоанатома, ушёл из жизни 13 февраля.

52-летний актёр будет погребён на своей малой родине в городе Нижний Новгород.

У актёра почти нет родственников. У бездетного холостого артиста нет ни родителей, ни братьев, ни сестёр.

Среди родственников удалось отыскать лишь племянницу — молодую женщину с трехмесячным младенцем, у которой нет возможности организовать траурную церемонию.

На официальном сайте актёра сообщается об открытии сбора средств на похороны Валкмана.

"Всю свою жизнь он был бесконечно предан своему делу. Он всегда был отзывчивым и чутким к людям. Утрата эта тяжела и невосполнима", — сообщили представители Олега Валкмана.

Олег Валкман почувствовал внезапное недомогание, у него подскочила температура, после чего его спешно госпитализировали. Артист умер в реанимации 13 февраля.

Причина смерти станет известна после вскрытия, которое назначено на завтра.