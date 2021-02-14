Избитый Владимиром Епифанцевым режиссёр госпитализирован

Ростислав Мусаев попал в больницу с множественными ушибами.

Режиссёру пришлось обратиться за медицинской помощью после инцидента, произошедшего в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Кинодеятели отмечали премьеру фильма "Дочь тьмы". Между двумя женщинами в процессе посиделок произошёл конфликт.

Экс-супруга Владимира Епифанцева актриса Анастасия Веденская получила пивным бокалом по голове от женщины по имени Виктория, сопровождавшей режиссёра.

Веденская якобы нелестно отозвалась об одном из коллег.

"Тогда Вика встала, бросила бокал на стол, он разбился, следом полетел второй. Какой-то из них попал в Настю. И тут Саша с Максом сцепились. У Насти пошла кровь", — рассказал Мусаев в беседе со "СтарХитом".

Заступиться за бывшую жену поспешил актёр Владимир Епифанцев, который стал избивать босыми ногами лежащего на полу Ростислава Мусаева, который пытался остановить потасовку.

"Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего я бы сделал тоже самое. Просто стоять и смотреть — не моя история", — написал режиссёр в своём микроблоге.

Мусаев собирается написать на Епифанцева заявление в полицию.