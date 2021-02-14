Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Бывший президент Армении объяснил, почему республика потеряла Карабах
В Москве обрушилась крыша склада. Погиб один человек
Йоханнес Бё хочет, чтобы российским биатлонистам ужесточили наказание
Серхио Рамос хочет остаться в "Реале"
От коронавируса могут спасти гормоны, но при одном условии
Михаил Ефремов получил письмо от Ивана Сафронова
Татьяна Васильева готова стать разносчиком пиццы из-за безденежья
В Сети раскритиковали новый клип Михаила Галустяна
Косачев оценил оправдание Трампа

Избитый Владимиром Епифанцевым режиссёр госпитализирован

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ростислав Мусаев попал в больницу с множественными ушибами.

Избитый Владимиром Епифанцевым режиссёр госпитализирован

Режиссёру пришлось обратиться за медицинской помощью после инцидента, произошедшего в одном из отелей Санкт-Петербурга.

Кинодеятели отмечали премьеру фильма "Дочь тьмы". Между двумя женщинами в процессе посиделок произошёл конфликт.

Экс-супруга Владимира Епифанцева актриса Анастасия Веденская получила пивным бокалом по голове от женщины по имени Виктория, сопровождавшей режиссёра.

Веденская якобы нелестно отозвалась об одном из коллег.

"Тогда Вика встала, бросила бокал на стол, он разбился, следом полетел второй. Какой-то из них попал в Настю. И тут Саша с Максом сцепились. У Насти пошла кровь", — рассказал Мусаев в беседе со "СтарХитом".

Заступиться за бывшую жену поспешил актёр Владимир Епифанцев, который стал избивать босыми ногами лежащего на полу Ростислава Мусаева, который пытался остановить потасовку.

"Я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего я бы сделал тоже самое. Просто стоять и смотреть — не моя история", — написал режиссёр в своём микроблоге.

Мусаев собирается написать на Епифанцева заявление в полицию.

 

 

Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Избитый Владимиром Епифанцевым режиссёр госпитализирован
Аэропорт Перми не может принимать самолёты из-за снегопада
Бывший президент Армении объяснил, почему республика потеряла Карабах
В Москве обрушилась крыша склада. Погиб один человек
Йоханнес Бё хочет, чтобы российским биатлонистам ужесточили наказание
Преображённая Надежда Бабкина восхитила поклонников
Серхио Рамос хочет остаться в "Реале"
Ксения Собчак опубликовала своё детское интервью
От коронавируса могут спасти гормоны, но при одном условии
Лариса Гузеева показала, как выглядела в восемнадцать лет
Популярное
Мир. Новости мира
Крым выдвинул встречные условия США

США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.

Крым выдвинул встречные условия США
Китай может нанести Украине "мощнейший удар"
Мир. Новости мира
Китай может нанести Украине "мощнейший удар"
Российский шоу-бизнес
Владимир Епифанцев объяснил, зачем снял обувь перед дракой
Новости Украины
Новейшим украинским самолётам запретили летать
Василий Амирджанов День влюблённых в историю отметят с фонариками Василий Амирджанов Игорь Буккер Воины Облаков пали, но не покорились инкам Игорь Буккер Любовь Степушова Лукашенко провёл съезд: впечатление тяжёлое Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Скончался актёр Олег Валкман
Новости Украины
В ЛНР сообщают о взрывах на позициях украинских силовиков
Ярмольник считает, что ЮрКисс получил медаль незаслуженно
Российский шоу-бизнес
Ярмольник считает, что ЮрКисс получил медаль незаслуженно
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников