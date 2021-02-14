70-летняя артистка с каждым годом только молодеет и хорошеет.
Надежда Бабкина решила привнести в свой имидж нечто новое. Надежда Георгиевна, которая неизменно блещет нарядами, решила поэкспериментировать с причёской.
Исполнительница попрощалась с гладкими волосами, отдав предпочтение озорным кудрям.
Певица предстала перед подписчиками с мелкими завитушками на голове.
Прическу одобрили не только поклонники Бабкиной, но и профессионалы в области парикмахерского искусства.
"За счет отсутствия прямых линий, её образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно", — приводит слова дизайнера причесок Ксении Бобылевой портал teleprogramma.pro.
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