Преображённая Надежда Бабкина восхитила поклонников

70-летняя артистка с каждым годом только молодеет и хорошеет.

Надежда Бабкина решила привнести в свой имидж нечто новое. Надежда Георгиевна, которая неизменно блещет нарядами, решила поэкспериментировать с причёской.

Исполнительница попрощалась с гладкими волосами, отдав предпочтение озорным кудрям.

Певица предстала перед подписчиками с мелкими завитушками на голове.

Прическу одобрили не только поклонники Бабкиной, но и профессионалы в области парикмахерского искусства.