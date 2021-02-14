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Преображённая Надежда Бабкина восхитила поклонников

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

70-летняя артистка с каждым годом только молодеет и хорошеет.

Преображённая Надежда Бабкина восхитила поклонников

Надежда Бабкина решила привнести в свой имидж нечто новое. Надежда Георгиевна, которая неизменно блещет нарядами, решила поэкспериментировать с причёской.

Исполнительница попрощалась с гладкими волосами, отдав предпочтение озорным кудрям.

Певица предстала перед подписчиками с мелкими завитушками на голове.

Прическу одобрили не только поклонники Бабкиной, но и профессионалы в области парикмахерского искусства.

"За счет отсутствия прямых линий, её образ стал более мягким, романтичным, моложавым, кокетливым и женственным. Певица — очень яркая личность, а за счет новой стрижки она еще больше подчеркнула свою индивидуальность. Она выглядит моложе своих лет, и ее перезагрузка прошла успешно", — приводит слова дизайнера причесок Ксении Бобылевой портал teleprogramma.pro.

Автор: Елена Былкина
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