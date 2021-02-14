Татьяна Васильева готова стать разносчиком пиццы из-за безденежья

Актриса посетовала на то, что существенно снизила бюджет своих расходов.

Татьяна Васильева жалеет о том, что уже не в состоянии помогать материально сыну и дочери.

Из-за пандемии востребованная актриса осталась без работы.

До эпидемии 73-летняя актриса сумела накопить средства, которые планировала потратить на покупку жилья, однако из-за приостановки работы театра на эти деньги семья жила почти весь 2020 год.

"Квартиру мы уже "проели". Я не работала 10 месяцев", — рассказала Васильева журналу "СтарХит".

Из-за недостатка средств Татьяна Григорьевна рассматривает возможные варианты подработки.