Сергей Зверев отказался давать комментарии по поводу Крыма

СМИ пытались проверить стилиста, задав ему острый вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

Сергей Зверев был замечен в компании лидеров лево-патриотической партии "Справедливая Россия — за правду!". Стилист появился в группе деятелей культуры.

Чтобы быстро прощупать убеждения звезды модной индустрии ему задали вопрос из серии "Крым наш".

"Вот зачем вы так делаете?" — обиделся Зверев, не поддавшись на провокацию.

На вопрос о том, собирается ли он посетить полуостров, Зверев тоже предпочёл промолчать.