СМИ пытались проверить стилиста, задав ему острый вопрос о принадлежности Крымского полуострова.
Сергей Зверев был замечен в компании лидеров лево-патриотической партии "Справедливая Россия — за правду!". Стилист появился в группе деятелей культуры.
Чтобы быстро прощупать убеждения звезды модной индустрии ему задали вопрос из серии "Крым наш".
"Вот зачем вы так делаете?" — обиделся Зверев, не поддавшись на провокацию.
На вопрос о том, собирается ли он посетить полуостров, Зверев тоже предпочёл промолчать.
"Пришёл на встречу. Переживает за Байкал. Забавный тип такой", — дал характеристику стилисту сторонник партии "Справедливая Россия — за правду!" Захар Прилепин.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.