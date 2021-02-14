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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

СМИ пытались проверить стилиста, задав ему острый вопрос о принадлежности Крымского полуострова.

Сергей Зверев был замечен в компании лидеров лево-патриотической партии "Справедливая Россия — за правду!". Стилист появился в группе деятелей культуры.

Чтобы быстро прощупать убеждения звезды модной индустрии ему задали вопрос из серии "Крым наш".

"Вот зачем вы так делаете?" — обиделся Зверев, не поддавшись на провокацию.

На вопрос о том, собирается ли он посетить полуостров, Зверев тоже предпочёл промолчать.

"Пришёл на встречу. Переживает за Байкал. Забавный тип такой", — дал характеристику стилисту сторонник партии "Справедливая Россия — за правду!" Захар Прилепин.

Автор: Елена Былкина
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