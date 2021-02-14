Модель готовит экзотическую фотосессию.
Алеся Кафельникова опубликовала в Instagram фрагмент видео, на котором запечатлена верхом на слоне. Девушка полностью обнажена, но прижимается к огромной спине животного, поэтому увидеть что-либо излишне пикантное фолловерам не удалось.
"Natural vibes" (естественные вибрации), — подписала кадры Алеся.
Подписчики оценили задумку фотохудожника, отметив красивую природу Бали.
Некоторые подписчики блеснули знаниями в области психологии животных.
"По исследованиям учёных-зоологов, мозг слона реагирует на человека в центре, отвечающим за …умиление. То есть, слон, когда видит человека испытывает те же эмоции, что человек, когда видит, например, щеночка", — отметили интернет-пользователи под видео Кафельниковой.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.