Модель готовит экзотическую фотосессию.

Алеся Кафельникова опубликовала в Instagram фрагмент видео, на котором запечатлена верхом на слоне. Девушка полностью обнажена, но прижимается к огромной спине животного, поэтому увидеть что-либо излишне пикантное фолловерам не удалось.

Подписчики оценили задумку фотохудожника, отметив красивую природу Бали.

Некоторые подписчики блеснули знаниями в области психологии животных.

"По исследованиям учёных-зоологов, мозг слона реагирует на человека в центре, отвечающим за …умиление. То есть, слон, когда видит человека испытывает те же эмоции, что человек, когда видит, например, щеночка", — отметили интернет-пользователи под видео Кафельниковой.