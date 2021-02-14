Вдова Грачевского показала, как изменилась после кончины супруга

Несмотря на пережитое горе, Екатерине Белоцерковской пришлось вернуться к работе.

В Instagram вдова разместила снимок из салона самолета.

"Первый полет… Страшно… Но нужно начинать работать. Теперь я могу надеяться только на себя", — прокомментировала в сторис свою фотографию Белоцерковская.

Женщина, которая всегда эффектно выглядела, заметно похудела, отказалась от макияжа. Вместо кудрявых локонов, на её голове — тугой пучок из волос. Она носит чёрную траурную одежду.

Екатерине Белоцерковской пришлось пережить не только смерть супруга, но и волну хейта, которая на неё обрушилась после трагедии.

Вдову обвиняли в том, что она якобы собирает деньги на похороны супруга, а Стас Барецкий будто бы намеревается сделать памятник Борису Грачевскому. Все эти слухи женщина с негодованием опровергала.