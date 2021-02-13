Виктория Тарасова из-за неудачной операции на руке решилась на очередное хирургическое вмешательство.
Однако врачу пришлось "залезть" в её плечевой сустав. После этого артистка почувствовал, что ей стало хуже.
"Я проснулась и поняла, что вообще не могу двигать рукой. Появилось ощущение, что мне стало еще хуже, чем было до этого. Плечо все воспалилось и опухло", — отметила Тарасова.
Сейчас актриса не может двигать рукой.
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