У звезды "Глухаря" Виктории Тарасовой не работает рука после операции

Виктория Тарасова из-за неудачной операции на руке решилась на очередное хирургическое вмешательство.

Однако врачу пришлось "залезть" в её плечевой сустав. После этого артистка почувствовал, что ей стало хуже.

"Я проснулась и поняла, что вообще не могу двигать рукой. Появилось ощущение, что мне стало еще хуже, чем было до этого. Плечо все воспалилось и опухло", — отметила Тарасова.

Сейчас актриса не может двигать рукой.