Светлаков объяснил, почему забрал ребёнка из элитного детского сада

Юморист насторожился, когда его сын стал упрекать отца в том, что у них нет квартиры в Дубае.

Сергей Светлаков изначально выбрал для сына детский садик, в котором воспитывались дети очень состоятельных родителей.

Вскоре он пожалел об этом решении, так как увидел, что на его ребёнке плохо отражаются атмосфера и разговоры, царящие в среде сказочно богатых отпрысков.

"Ребёнок пришёл домой и спросил: "Папа, а почему у нас нет квартиры в Дубае?" На следующий день мы поехали к директору выяснить, что происходит в саду. Нам объясняют, что у них такие дети, это нормально, у них действительно такая жизнь. Когда мы увидели, что за одним из детей приехал Бентли с автоматчиками, мы поняли, что это — не наше. Теперь у нас более скромное, но крутое место", — объяснил артист в интервью YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

Шоумен опасается, что его дети заражаются так называемым "мажорством".