Ранее она возмутилась по поводу того, что один из предпринимателей решил заниматься коммерческой деятельностью, заимствовав название, которое придумала продюсер.
Рудковская уверена, что бренд "Гном Гномыч" должен по праву принадлежать ей, так как на просторах Сети под этим именем знают её сына Александра Плющенко.
"Я подала заявку на регистрацию этого бренда, потому что считаю, что он должен принадлежать людям, которые его придумали и раскрутили, и, по-моему, понятно, кто это. Я считаю, что мы имеем на него приоритетное право. Это делается не только для защиты наших прав на бренд, но пока я не буду говорить подробности. Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь", — объяснила Яна новостному агентству "Москва".
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.