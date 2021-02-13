Яна Рудковская оформляет бренд "Гном Гномыч"

Ранее она возмутилась по поводу того, что один из предпринимателей решил заниматься коммерческой деятельностью, заимствовав название, которое придумала продюсер.

Рудковская уверена, что бренд "Гном Гномыч" должен по праву принадлежать ей, так как на просторах Сети под этим именем знают её сына Александра Плющенко.