Ксения Собчак объяснила, почему не берёт интервью у Юлии Навальной

Подписчики попросили журналистку побеседовать с супругой Алексея Навального.

Под одним из постов Instagram Собчак фолловеры сделали заявку, отметив своё желание увидеть в гостях у Ксении супругу российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас отбывает тюремный срок.

"Ксения, возьми пожалуйста интервью у Юлии Навальной. Выпуск будет пушка", — дали совет журналистке. "Она отказывается, увы", — написала в ответ Собчак, поставив в конце грустный смайлик.

Подписчики всё же не теряют надежды увидеть Юлию Навальную в собеседницах у Собчак.

"Когда это вас останавливало ? Если у Симоньян даже добились взять", — парировали подписчики.

Другие фолловеры увидели причину отказа в том, что у Ксении Анатольевны был конфликт с Алексеем Навальным.

"После того как вы пришли в студию ФБК после выборов и наговорили друг другу с Алексеем, все мосты были сожжены", — предположили интернет-пользователи.

Она отказывается, увы(