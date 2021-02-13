Актёру пришлось снова примерить на себя роль человека нетрадиционной сексуальной ориентации в новом фильме "Love".
Сергей Светлаков вспомнил, как отреагировала его родительница на роль первого в мире фрезеровщика нетрадиционной сексуальной ориентации.
Иван Дулин — персонаж, которого сыграл Светлаков в юмористической передаче "Наша Russia". По сценарию Дулин испытывает страсть к своему начальнику Михалычу.
Светлаков объяснил, что его мама не одобрила такую тему для юмора.
"За Дулина мне было. Мне мама позвонила после первой серии "Наша Russia". Как раз позвонила из-за персонажа Дулина, который был последний там. Она сказала: "Не с того жить начинаешь". И положила трубку", — рассказал Светлаков в YouTube-передаче Ирины Шихман "А поговорить?".
Сергей Светлаков предположил, что и его новая роль в фильме "Love". вызовет неоднозначную реакцию публики.
"Серëга, ты же наш уральский мужик, ты что, блин", — привёл возможные слова своих поклонников артист.
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