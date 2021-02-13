Артист принял активное участие в жестокой массовой потасовке в одном из баров Санкт-Петербурга.
Оказалось, что в порыве ярости звезда "Зелёного слоника" подумал о безопасности своих противников.
Конфликт начался после того, как в экс-супругу Владимира Епифанцева кинули стеклянный пивной бокал. Тяжёлая ёмкость угодила женщине в голову.
После этого инцидента началась массовая драка, которую запечатлели камеры общественного заведения.
Многие обратили внимание на то, что актёр, прежде чем лезть в драку, разулся. Этот момент показался публике особенно любопытным.
Актёр поспешил объяснить, чем был продиктован этот необычный жест.
"По многочисленным просьбам рассказываю, почему я был босиком. Вот это та обувь, которую я снял. Довольно тяжелый ботинок. Это чисто на рефлексе. Снимаешь обувь, чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека", — рассказал Епифанцев и показал массивные башмаки.
О мотивах поступка артиста первым догадался боец MMA Александр Шлеменко. Он предположил, что Епифанцев хотел минимизировать силу своих ударов.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.