Ведущая показала экзотическое убранство своего недавно приобретённого дома.
Юлия Барановская купила дорогостоящий особняк на Рублёвском шоссе. Дом украшает прекрасная лестница со стеклянными перилами, из панорамных окон открывается прекрасный вид.
Экс-супруга Андрея Аршавина постаралась создать в своих шикарных апартаментах атмосферу волшебства. Поводом для праздничного убранства дома стал китайский Новый год.
Гостиную Барановская украсила красными фонариками. В центре залы — накрыт прекрасно сервированный стол.
"Боже, как у нас красиво дома. Мы празднуем китайский Новый год, вот такая у нас красота. Пионы, фонарики, весь дом утопает в сакуре… Супер-красиво!" — подписала Барановская видео в сторис Instagram.
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