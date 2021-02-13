Барановская украсила новый особняк к китайскому Новому году

Ведущая показала экзотическое убранство своего недавно приобретённого дома.

Юлия Барановская купила дорогостоящий особняк на Рублёвском шоссе. Дом украшает прекрасная лестница со стеклянными перилами, из панорамных окон открывается прекрасный вид.

Экс-супруга Андрея Аршавина постаралась создать в своих шикарных апартаментах атмосферу волшебства. Поводом для праздничного убранства дома стал китайский Новый год.

Гостиную Барановская украсила красными фонариками. В центре залы — накрыт прекрасно сервированный стол.