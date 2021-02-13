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Барановская украсила новый особняк к китайскому Новому году

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая показала экзотическое убранство своего недавно приобретённого дома.

Юлия Барановская купила дорогостоящий особняк на Рублёвском шоссе. Дом украшает прекрасная лестница со стеклянными перилами, из панорамных окон открывается прекрасный вид.

Экс-супруга Андрея Аршавина постаралась создать в своих шикарных апартаментах атмосферу волшебства. Поводом для праздничного убранства дома стал китайский Новый год.

Гостиную Барановская украсила красными фонариками. В центре залы — накрыт прекрасно сервированный стол.

"Боже, как у нас красиво дома. Мы празднуем китайский Новый год, вот такая у нас красота. Пионы, фонарики, весь дом утопает в сакуре… Супер-красиво!" — подписала Барановская видео в сторис Instagram.

Автор: Елена Былкина
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