Актриса по-прежнему скрывается от глаз посторонних.
Как сообщает Popcake, соседи звезды сериала "Моя прекрасная няня" обеспокоены тем, что Анастасия Зоворотнюк не выходит на свежий воздух.
Актриса проживает в загородном доме в поселке Крекшино в Новой Москве. Соседями Анастасии являются как именитые личности, так и люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу.
Заворотнюк страдает раком головного мозга. Сообщалось ранее, что в данный момент актриса находится в периоде ремиссии.
"Немного переживаем — держат взаперти, ей свежий воздух нужен. Сейчас зима, чистый воздух у нас здесь, сосны, такие прогулки только на пользу бы пошли. Надеюсь, скоро увидим любимую Настю", — рассказал порталу Popcake сосед актрисы.
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