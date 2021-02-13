Соседи Заворотнюк переживают, что актриса не выходит на улицу

Актриса по-прежнему скрывается от глаз посторонних.

Как сообщает Popcake, соседи звезды сериала "Моя прекрасная няня" обеспокоены тем, что Анастасия Зоворотнюк не выходит на свежий воздух.

Актриса проживает в загородном доме в поселке Крекшино в Новой Москве. Соседями Анастасии являются как именитые личности, так и люди, не имеющие отношения к шоу-бизнесу.

Заворотнюк страдает раком головного мозга. Сообщалось ранее, что в данный момент актриса находится в периоде ремиссии.