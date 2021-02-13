Эвелина Бледанс не знает, как относится к Давиду Манукяну

Ведущая высказала своё мнение по поводу громкого расставания певицы с блогером.

Скандал разразился после дня рождения Ольги Бузовой. Экс-ведущая "Дома-2" обвинила своего избранника в том, что он изменял ей, а также позволял себе поднимать на неё руку.

Поклонники Бузовой ополчились на Манукяна, укоряя его за недостойное поведение.

Не все, однако, поверили словам Ольги Бузовой, не желая верить в то, что человек, который снимает трогательные и добрые ролики в Instagram, способен на такой низкий поступок, как избиение женщины.

Эвелина Блёданс тоже не может решить, как ей относится к Давиду Манукяну, который произвёл на неё хорошее впечатление. Артистка назвала его очаровательным и талантливым человеком.

"Если он поднимал руку (на Бузову. — Прим. ред.), то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества", — цитирует Бледанс "СтарХит".

Эвелина посоветовала Ольги Бузовой не шутить такими вещами.