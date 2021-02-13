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Иван Ургант и Максим Галкин посмеялись над новым имиджем Киркорова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" взял в себе в "сообщники" юмориста, чтобы поупражняться в остроумии, оценивая новый образ Филиппа Бедросовича.

Филипп Киркоров, который старался быть ближе к молодёжной аудитории, решил прекратить погоню за вечной молодостью.

Филипп Бедросович перестал красить волосы в чёрный цвет и предстал перед аудиторией в образе седовласого мудреца.

Иван Ургант не смог пройти мимо видоизменённого короля российской эстрады.

Ведущий поинтересовался у Максима Галкина, что он думает по поводу нового облика Филиппа Киркорова.

Галкин отметил, что Филипп Бедросович стал похож на древнегреческого поэта.

Урганту это сравнение понравилось, и он продолжил мысль гостя своего шоу.

"Кстати, как-то Филипп стал похож на Эзопа. Но это нормально. Рано или поздно", — отметил Ургант.

 

Автор: Елена Былкина
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