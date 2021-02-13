Ведущий шоу "Вечерний Ургант" взял в себе в "сообщники" юмориста, чтобы поупражняться в остроумии, оценивая новый образ Филиппа Бедросовича.
Филипп Киркоров, который старался быть ближе к молодёжной аудитории, решил прекратить погоню за вечной молодостью.
Филипп Бедросович перестал красить волосы в чёрный цвет и предстал перед аудиторией в образе седовласого мудреца.
Иван Ургант не смог пройти мимо видоизменённого короля российской эстрады.
Ведущий поинтересовался у Максима Галкина, что он думает по поводу нового облика Филиппа Киркорова.
Галкин отметил, что Филипп Бедросович стал похож на древнегреческого поэта.
Урганту это сравнение понравилось, и он продолжил мысль гостя своего шоу.
"Кстати, как-то Филипп стал похож на Эзопа. Но это нормально. Рано или поздно", — отметил Ургант.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.