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Алиса Фрейндлих победила коронавирус

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

86-летняя актриса, несмотря на пессимистичные прогнозы медиков, сумела побороть зловредный вирус.

Алиса Фрейндлих победила коронавирус

Алису Фрейндлих выписали из больницы. Радостную новость сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

Алиса Бруновна поступила в клинику в Санкт-Петербурге 25 декабря 2020 года. Причиной госпитализации стал подтверждённый коронавирус, осложнённый двусторонней пневмонией. Объем поражения лёгких стремительно рос, поэтому актрису перевели в реанимацию.

К счастью, организм народной артистки СССР сумел победить болезнь. Положительная динамика была замечена в конце января.

"Сейчас Алиса Бруновна чувствует себя хорошо. И если ее надежда встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, китайский Новый год Алиса Бруновна сегодня отметит в теплом семейном кругу", — рассказала Архипова в беседе с ТАСС.

 

Автор: Елена Былкина
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