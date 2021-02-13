Алиса Фрейндлих победила коронавирус

86-летняя актриса, несмотря на пессимистичные прогнозы медиков, сумела побороть зловредный вирус.

Алису Фрейндлих выписали из больницы. Радостную новость сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

Алиса Бруновна поступила в клинику в Санкт-Петербурге 25 декабря 2020 года. Причиной госпитализации стал подтверждённый коронавирус, осложнённый двусторонней пневмонией. Объем поражения лёгких стремительно рос, поэтому актрису перевели в реанимацию.

К счастью, организм народной артистки СССР сумел победить болезнь. Положительная динамика была замечена в конце января.