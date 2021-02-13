Михаил Галустян высмеял в карикатурах своих коллег по шоу-бизнесу

Шоумен презентовал клип, стилизованный под мультфильм "Губка Боб Квадратные Штаны" и армянский анимационный фильм "С синем море, в белой пене".

В творении Михаила Галустяна на песню "Чао! Чао!" показан подводный мир, в котором водятся существа, в которых легко узнать звёзд российского шоу-бизнеса.

Галустян представил своих коллег в образах морских обитателей.

Так, Ольгу Бузову и Давида Манукяна он представил как двух осьминогов, у которого в каждом щупальце по смартфону, которыми они непрерывно делают селфи. Niletto изобразили в виде морского угря.

Джигурда стал ядовитой рыбой Фугу, Тимати — тюленем, Юрий Дудь — ракообразным, ведущие шоу "Что было дальше?" — злобными морскими коньками, Александр Гудков — пираньей, Екатерина Варнава — акулой, а Ивану Урганту досталась роль подводного царя.