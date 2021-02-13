Исполнительница, которая недавно развелась с пятым супругом, недавно заявила о том, что снова замужем.
Лолита Милявская заинтриговала публику в шоу "Маска".
В ответ на комплимент Филиппа Киркорова, который предположил, что Лолита постройнела, так как влюбилась, певица сделала неожиданное признание.
"Я, вообще-то, уже замужем!" — заявила Лолита, не пожелав раскрывать личность своего избранника.
Журналисты снова вернулись к теме замужества певицы.
"Я в отношениях семейных", — призналась звезда в беседе с изданием Teleprogramma. pro.
Критик Сергей Соседов предположил, что это не последний брак Лолиты. Он уверен, что Милявской необходимы "разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины".
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.