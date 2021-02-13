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Лолита Милявская раскрыла своё семейное положение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исполнительница, которая недавно развелась с пятым супругом, недавно заявила о том, что снова замужем.

Лолита Милявская заинтриговала публику в шоу "Маска".

В ответ на комплимент Филиппа Киркорова, который предположил, что Лолита постройнела, так как влюбилась, певица сделала неожиданное признание.

"Я, вообще-то, уже замужем!" — заявила Лолита, не пожелав раскрывать личность своего избранника.

Журналисты снова вернулись к теме замужества певицы.

"Я в отношениях семейных", — призналась звезда в беседе с изданием Teleprogramma. pro.

Критик Сергей Соседов предположил, что это не последний брак Лолиты. Он уверен, что Милявской необходимы "разные краски, разные блюда, разные соусы и разные мужчины".

Автор: Елена Былкина
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