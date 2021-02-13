Федосеевой-Шукшиной стало плохо после ток-шоу про Алибасова

Неугомонный экс-супруг и его окружение продолжает действовать на нервы народной артистке РСФСР.

Лидия Федосеева-Шукшина близко к сердцу приняла обвинения, озвученные в шоу "Прямой эфир".

Лидию Николаевну упрекнули в том, что она спаивает главного "нанайца" страны.

Артистка дистанционно вышла на связь ток-шоу и услышала в свой адрес обидные слова.

После ток-шоу, как сообщили близкие актрисы, Федосеева-Шукшина настолько расстроилась, что долго не могла остановить слёзы.

Чтобы привести в себя пожилую актрису, близким пришлось обратиться к помощи медиков, вызвав скорую помощь.