Неугомонный экс-супруг и его окружение продолжает действовать на нервы народной артистке РСФСР.
Лидия Федосеева-Шукшина близко к сердцу приняла обвинения, озвученные в шоу "Прямой эфир".
Лидию Николаевну упрекнули в том, что она спаивает главного "нанайца" страны.
Артистка дистанционно вышла на связь ток-шоу и услышала в свой адрес обидные слова.
После ток-шоу, как сообщили близкие актрисы, Федосеева-Шукшина настолько расстроилась, что долго не могла остановить слёзы.
Чтобы привести в себя пожилую актрису, близким пришлось обратиться к помощи медиков, вызвав скорую помощь.
"Такой Лиду мы ещё никогда не видели. Она, не останавливаясь, плакала на протяжении нескольких часов. У неё поднялось давление, сбилось дыхание. Она без конца повторяла: "За что они со мной так? Я делаю всё, чтобы Бари было лучше. Потому как люблю его. А меня ещё обвиняют. Хотя я всегда была против того, чтобы Бари пил", — цитирует издание "Собеседник" слова человека, который находился с артисткой в трудный для неё момент.
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