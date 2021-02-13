Максим Галкин посетовал на огромные счета за коммуналку

Оплата благ цивилизации в замке в деревне Грязь обходится звёздной паре в круглую сумму.

Максим Галкин объяснил, что его семья пыталась сэкономить, однако из этого ничего не вышло. Содержание замка, построенного по эксклюзивному проекту, — удовольствие недешёвое.

"Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет. Слежу за всем этим, — объяснил юморист Ивану Урганту в его вечернем шоу.

Чтобы снизить счета за электричество, супруг Аллы Пугачёвой приобретает энергосберегающие лампочки. Он привёл в пример свою огромную антикварную люстру, которая недавно стала темой его видео в Instagram. Люстра, как уверил шоумен, потребляет относительно немного электроэнергии благодаря лампочкам мощностью 10 ватт.