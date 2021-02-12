Актриса объяснила, что не откликнулась на призыв людей, которые уверяли, что у её деда — богатое наследство.
Телевизионные продюсеры, по словам Карины Мишулиной, предлагали ей познакомиться с семьёй деда, прельщая материальными благами, которыми располагал при жизни её родственник.
Карина проявила в этом вопросе принципиальную позицию, отметив, что не хотела бы влезать в семью, с которой её ничего не связывает.
Спартак Мишулин мечтал отыскать отца, которого никогда не знал, однако он всегда отмечал, что не стал бы влезать в новую семью отца.
Такого же мнения придерживается и его дочь.
"Однажды, редакторы ТВ, мне сказали, что им кажется они нашли семью отца моего папы, сказали, что там солидное наследство и предложили поехать туда и все выяснить. Я отказалась. При жизни не общались с ушедшим, не поддерживали, не строили вместе быт, а тут они налетают и начинают что-то делить. Появились новые герои и почему-то всем они больше нравятся, беспринципные и считающие, что на все имеют право!" — выразила своё мнение Карина в своём Instagram-аккаунте.
Российские дипломаты в отношениях с Западом стали называть вещи своими именами и перешли в наступление.