Дочь Спартака Мишулина пренебрегла наследством деда

Актриса объяснила, что не откликнулась на призыв людей, которые уверяли, что у её деда — богатое наследство.

Телевизионные продюсеры, по словам Карины Мишулиной, предлагали ей познакомиться с семьёй деда, прельщая материальными благами, которыми располагал при жизни её родственник.

Карина проявила в этом вопросе принципиальную позицию, отметив, что не хотела бы влезать в семью, с которой её ничего не связывает.

Спартак Мишулин мечтал отыскать отца, которого никогда не знал, однако он всегда отмечал, что не стал бы влезать в новую семью отца.

Такого же мнения придерживается и его дочь.