На Украине хотят завести уголовное дело против Никиты Михалкова

В Незалежной уверены, что запрет на въезд на территорию соседнего государства, — мера недостаточная.

В числе особо нелюбимых деятелей культуры украинские власти называют Михаила Пореченкова и Никиту Михалкова.

На Ураине уверены, что в их страну не должны проникать также произведения неугодных личностей.

В частности, в бывшей союзной республике не хотели бы видеть фильм "Полеты во сне и наяву", где снимались опальные актеры, которым нельзя пересекать границу с Украиной.