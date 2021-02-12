В Незалежной уверены, что запрет на въезд на территорию соседнего государства, — мера недостаточная.
В числе особо нелюбимых деятелей культуры украинские власти называют Михаила Пореченкова и Никиту Михалкова.
На Ураине уверены, что в их страну не должны проникать также произведения неугодных личностей.
В частности, в бывшей союзной республике не хотели бы видеть фильм "Полеты во сне и наяву", где снимались опальные актеры, которым нельзя пересекать границу с Украиной.
"Одно дело — Пореченков или Михалков. Против таких стоит уголовные дела открывать, что для меня очевидно, и одновременно выпускать запрет их произведений. Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд в Украину", — заявил глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
Экс-солистка группы "Блестящие" решила восстановить баланс одето-раздетых фотографий в своём профиле.