Максим Галкин покоряет TikTok

Юморист пытался выразить свой восторг от общение с молодым поколением, однако не сильно преуспел в деле освоения молодёжной лексики.

Максим Галкин делает отличный контент в Instagram, который неизменно вызывает интерес публики. В этом ему помогают его очаровательные дети — Лиза и Гарри Галкины.

Супруг Аллы Пугачёвой решил последовать примеру своего друга Николая Баскова, который снял совместный клип с молодым тиктокером Даней Милохиным.

Максим Галкин перенимал опыт покорения молодёжной площадки у тиктокеров Dream Team House.

Муж Примадонны похвастался, что клип, снятый совместно с молодыми блогерами, уже занимает третью строчку в рейтинге TikTok. Новая композиция юмориста называется "День Валентина".